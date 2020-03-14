موسكو تسبق واشنطن إلى قراءة تقارير أمريكية هامة... متى وكيف؟

اطلع قادة روسيا السوفيتية في نهاية سبعينات القرن الماضي على أهم تقارير وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية قبل الرئيس الأمريكي. أعلن ذلك أحد رجال المخابرات الروسية القدامى.

سبوتنيك. وقال يوري شيفتشينكو في تصريحات صحفية أدلى بها في بداية شهر مارس/آذار 2020 إنه تمكن من الحصول على أهم تقريرين أمريكيين عن قضايا الحرب والسلم في وقت الأزمة الإيرانية ذُيل أحدهما بتوقيع جورج بوش الأب، مدير وكالة الاستخبارات المركزية وقتذاك، بينما ذيل الآخر بتوقيع سايروس فانس، وزير الخارجية الأمريكي وقتذاك.

وأشار مبعوث المخابرات الروسية إلى أنه تم تحويل التقريرين إلى موسكو قبل أن يتمكن الرئيس الأمريكي جيمي كارتر من قراءتهما.

وكان شيفتشينكو يذهب إلى الولايات المتحدة ودول أخرى في رحلات استخبارية منتظمة منذ عام 1969 حتى عام 2001.