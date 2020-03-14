صحيفة تشرح كيف تسيطر روسيا على وباء فيروس كورونا

روسيا هي واحدة من الدول القليلة في العالم التي تمكنت من قمع انتشار الفيروس التاجي، وفقا لخبراء صينيين في صحيفة "سوهو".

لفت محللو "سوهو" الانتباه إلى حقيقة أنه تم تسجيل 45 حالة من حالات الإصابة بالفيروس التاجي رسميًا في روسيا، هذا صغير جدًا عند مقارنته بالدول الأخرى حيث تصل الحالات إلى الآلاف، يعتقد الخبراء أن هذا الوضع يرجع إلى التدابير المتخذة في الاتحاد الروسي.

يقول المحللون الصينيون: "ليس هناك الكثير من حالات الإصابة بفيروسات كورونا في روسيا، فقد صدم الروس العالم مرة أخرى".

للمقارنة، في الولايات المتحدة، تم حاليًا تسجيل 1663 حالة مرض بفيروس كورونا، يمكن القول إن الحكومة الأمريكية فشلت في حماية مواطنيها بشكل صحيح من هذا المرض الخطير، أعلنت 24 ولاية حالة الطوارئ. يعتقد الخبراء أن البلاد لم تصل بعد إلى ذروة الوباء.

ويضيف محللو سوهو: "أن الولايات المتحدة مخيبة للآمال لأن القوة العظمى العالمية لم تكن قادرة على اتخاذ تدابير فعالة للحماية من COVID-19".

أثبتت روسيا أن احتواء الوباء أمر حقيقي، يبلغ عدد سكان البلاد 140 مليون نسمة، بالإضافة إلى حدود طويلة مع الصين، حيث بدأ تفشي المرض، في الوقت نفسه، على عكس الولايات المتحدة، لا تزال الحالة مع COVID-19 في الاتحاد الروسي مستقرة. لقد رأينا الآلاف من الحالات المؤكدة في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، لكن الوباء تحت السيطرة فقط في روسيا.

"ومنذ تفشي الوباء في روسيا، أخذوا الأمر على محمل الجد قدر الإمكان، يخضع الأجانب والروس الذين يدخلون البلاد للفحص الدقيق، يتم عزل الأشخاص الذين يعانون من أعراض COVID-19، وبفضل هذه الإجراءات الصارمة إلى حد كبير، تمكنت من وقف انتشار العدوى"، حسب محللين من الصين.