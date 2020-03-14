مجلس الاتحاد الروسي يحظر أعضاءه من السفر للخارج بسبب فيروس كورونا

أعلنت رئيسة المجلس الاتحادي الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أن المجلس حظر أعضاءه من السفر إلى الخارج، كما علق استقبال الوفود الخارجية من الدول "الخطرة" ضمن إجراءات مكافحة انتشار وباء كورنا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وقالت ماتفيينكو خلال جلسة للمجلس، اليوم السبت إن "المجلس قرر يوم أمس تعليق سفر الأعضاء إلى الخارج حتى تحسن الأوضاع"، مضيفة أنه "سيتم تعليق زيارات الوفود من الدول التي تشهد تفشي للمرض، وسيتم إعادة جدولتها".

كما أكدت ماتفيينكو على ضرورة "عدم الفزع من المرض"، لكنها قالت أيضا أنه "لا يجب التقليل من خطورته".

ووصفت الإجراءات التي تتخذها الحكومة الروسية لمكافحة انتشار المرض بـ"الفعالة والكافية"، كما أكدت أن "السلطات الروسية لا تخفي أي معلومات حول المرض".

وأعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، أمس الجمعة، عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بالفيروس، 6 منها في موسكو و4 في سان بطرسبورغ ومنطقة لينينغراد وحالة في إقليم بيرم.

وجاء في بيان للمركز "تم الإبلاغ عن 11 حالة إصابة بالفيروس التاجي، خلال اليوم الماضي في روسيا، 6 منها في موسكو و4 في سان بطرسبورغ ومنطقة لينينغراد وحالة في إقليم بيرم".

وبحسب بيانات مركز مكافحة الوباء، فإن المصابين كانوا خلال آخر أسبوعين في رحلات إلى دول تعاني من تفشي فيروس كورونا، من بينها إيطاليا وفرنسا والنمسا، بينما تم تسجيل حالة إصابة لشخص كان على اتصال مع مصاب سابق.

وأوضح البيان أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات الأمراض المعدية، ووضعهم في غرف خاصة.