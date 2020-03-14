دبابات "العدو المقهور" تتحول إلى مدرجات سلم أهم معابد الجيش الروسي

وسيكون هذا المعبد معبدا رئيسيا للقوات المسلحة الروسية، ويقع المعبد في ريف موسكو في أحد مواقع معركة الدفاع عن العاصمة الروسية في عام 1941 عندما اقتربت القوات الألمانية الغازية من موسكو.

وتم طرد الغزاة من موسكو، وكانت "معركة موسكو" بداية لعملية تحرير سائر الأراضي الروسية التي تمكن الغزاة من احتلالها بعد أن شنوا هجوما مباغتا في 22 يونيو/حزيران 1941.

وغنم الجيش الروسي العديد من آليات الغزاة عند طردهم من موسكو، واستخدمت أجزاء من الدبابات الألمانية التي غنمها الجيش الروسي في ديسمبر/كانون الأول 1941 كمادة أولية لصنع مدرجات سلم المعبد الجاري العمل في تشييده في خط الدفاع عن موسكو في عام 1941.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في تصريح لقناة "زفيزدا"، في الإشارة إلى تحويل بعض الدبابات الألمانية إلى مواد أولية لصنع أجزاء من أهم معابد الجيش الروسي:

نمشي على أسلحة العدو المقهور.