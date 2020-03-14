رئيس الوزراء الروسي يعلن إنشاء مجلس تنسيقي لمحاربة فيروس "كورونا"

وقال ميشوستين في جلسة استراتيجية للمجلس التنسيقي "قررنا إنشاء مجلس تنسيقي لمكافحة عدوى الفيروس التاجي، والذي سيشمل غرفة العمليات (المقر التشغيلي للوقاية من الإصابة بالفيروس التاجي الجديد والسيطرة عليه)، الذي تم إنشاؤه، ولجنة استدامة الوضع الاقتصادي في البلاد، وستشمل أيضا قادة المنطقة وجميع الأطراف المهتمة ، حتى ننسق أعمالنا في هذه الحالة".

واتخد في اجتماع المجلس الروسي القرارات التالية ما يلي:

1. من الضروري إدخال الحجر الصحي لمدة 14 يوما للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس التاجي.

2. يجب أن تتجاوز مكافحة الفيروس التاجي نطاق القضايا الطبية فقط، وهناك حاجة إلى إجراءات منسقة من جميع السلطات والمناطق.

3. وكوقاية، من الضروري تقليل عدد المناسبات والأحداث الجماعية في المناطق.

4. تطلب السلطات الروسية من مواطنيها تقليل السفر إلى الخارج إلى الحد الأدنى.

5. صدر أمر بتعزيز المراقبة عند نقاط التفتيش والمطارات ومحطات القطار.

أعلنت رئيسة المجلس الاتحادي الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أن المجلس حظر أعضاءه من السفر إلى الخارج، كما علق استقبال الوفود الخارجية من الدول "الخطرة" ضمن إجراءات مكافحة انتشار وباء كورنا المستجد.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وقاربت الوفيات 5 آلاف حالة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.