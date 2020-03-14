عجز الميزانية الروسية بأسعار النفط الحالية يقدر بنسبة 0.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي

أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، بأن عجز الميزانية الروسية لهذا العام وبأسعار النفط الحالية يقدر بـ 0.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيبلغ النقص في إيرادات ميزانية النفط والغاز تريليوني روبل.

موسكو - سبوتنيك. وقال سيلوانوف، متحدثا أمام مجلس الاتحاد الروسي اليوم السبت: "بالنسبة لإيرادات الميزانية قد يتم تخفيضها. وفقا لتقديراتنا، مع أسعار النفط الحالية ستنخفض عائدات النفط والغاز بنحو تريليوني روبل".

وأشار إلى أنه أنه من أصل 2 تريليون روبل، مقارنة بالخطة السابقة، سيذهب جزء كبير منهم لضخ الموارد في صندوق الرفاه الوطني. ومع ذلك، عند سعر نفط أقل، لن يتم الضخ في الصندوق.

وأضاف سيلوانوف: "إذا خططنا هذا العام فائضا بنسبة 0.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فعند عرض أسعار الطاقة الحالية، سيكون لدينا عجز بنسبة 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ووفقًا لتقديراتنا، فسيكون 0.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".

وشدد في الوقت نفسه على أنه سيتم الوفاء بجميع التزامات الميزانية وأنه يوجد أموال لهذا الغرض.

وانخفضت يوم الاثنين الماضي، أسعار العقود الآجلة لخام برنت لشهر أيار/مايو بنسبة 28.69 بالمئة لتبلغ 32.28 دولارا للبرميل، أما العقود الآجلة لنيسان/أبريل لخام غرب تكساس الوسيط فانخفضت بنسبة 31.35 بالمئة إلى 28.33 دولار للبرميل.