ارتفاع حالات المصابين بعدوى فيروس "كورونا" في روسيا إلى 59 حالة

أعلن مقر العمليات الخاص بمكافحة الفيروس كورونا المستجد، في روسيا، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين بعدوى الفيروس في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة من 14 إلى 59 شخصا.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان المقر "خلال الــ24 ساعة الأخيرة، تم تسجيل 14 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا في روسيا، منها 9 حالات في موسكو، وحالة واحدة في مقاطعة موسكو، وواحدة في سانت بطرسبورغ، 2 حالات في منطقة كيميروفو، وحالة واحدة في منطقة كالينينغراد".

وأوضح مقر العمليات الخاص بمكافحة الفيروس كورونا في روسيا، أنه حتى الآن، تم تسجيل 59 حالة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا، 56 منها من المواطنين الروس، واثنتان من المواطنين الصينيين، وواحدة من مواطن إيطالي.

في حين تعافى مواطنان صينيان وكذلك مواطن روسي آخر وخرجوا جميعا من المستشفى. أيضا، تم إخراج المواطنين الروس الذين تم إجلاؤهم من اليابان من على الباخرة "دياموند برينسيس".

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وقاربت الوفيات 5 آلاف حالة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.