ماتفيينكو: اتضح أن روسيا مستعدة بشكل أفضل من البلدان الأخرى للأزمة الاقتصادية العالمية

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، اليوم السبت، بأن روسيا كانت أكثر استعداداً من الدول الأخرى للأزمة الاقتصادية العالمية، حتى أسعار النفط المنخفضة لن تمنعها من عبور الأزمة بثقة لمدة ست سنوات على الأقل.

موسكو- سبوتنيك. وقالت في مجلس الاتحاد الروسي: روسيا أظهرت استعدادا بشكل أفضل من الدول الأخرى لمثل هذا السيناريو، مثل انخفاض أسعار النفط، وانخفاض قيمة الروبل، وذلك بفضل سياسة اقتصادية ومالية متوازنة".

وتابعت: "وبالنظر إلى أن لدينا هامشا مهماً من الأمان، فإن ذلك سيسمح لروسيا، وأنا متأكدة، حتى مع أسعار نفط منخفضة من العبور بثقة من خلال هذه الفترة العصيبة، على الأقل في غضون ست سنوات".

ووافق مجلس الاتحاد الروسي في اجتماع اليوم السبت، على قانون بشأن تغيير معايير الميزانية الاتحادية للفترة 2020-2022 لتنفيذ تدابير رسالة الرئيس الروسي إلى الجمعية الاتحادية.

وأوضح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في وقت سابق أنه تم إدخال التعديلات على ميزانية السنوات الثلاث، ولكن تم تحديد المصادر على الفور لمدة ست سنوات، وتم تزويد تدابير الرسالة بالموارد المالية.

في الوقت نفسه، بدءًا من عام 2021 ، لن يقتصر الأمر فقط على الاحتياطيات الواردة في الميزانية، ولكن أيضا على ما يسمى النفقات الموافق عليها بشروط والتي لن يتم تخصيصها في ميزانية السنوات الثلاث.