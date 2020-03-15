ردا على القرار... روسيا تعلق رحلات القطار مع أوكرانيا ومولدوفا ولاتفيا

أعلنت شركة سكك الحديد الروسية أنها ستعلق الرحلات الدولية إلى كل من مولدوفا وأوكرانيا ولاتفيا بعد إعلان الأخيرتين تعليق رحلات القطار لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة الروسية، اليوم الأحد"وفقًا لإخطار شركة سكك الحديد في لاتفيا بشأن وقف حركة السكك الحديدية في لاتفيا بدء 17 آذار/مارس، من أجل منع انتشار عدوى فيروس كورونا الجديدة، سيتم تعليق رحلات القطار الدولية حتى إصدار تعليمات خاصة، سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد استئناف حركة المرور".

وتطابق البيان فيما يخص الرحلات إلى أوكرانيا ومولدوفا.

وأوعز رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، بتعليق مرور المواطنين الأجانب مؤقتًا عبر الحدود مع بولندا والنرويج، حسبما أعلن على موقع الحكومة.

سيدخل الأمر حيز التنفيذ عتبارا من اليوم الأحد 15 مارس/آذار، حيث يحظر الدخول عن طريق البر على الحدود "لغرض العمل، وكذلك للأغراض الخاصة والتعليمية والسياحية".

وسيتم استثناء مواطني بيلاروسيا وأعضاء الوفود الرسمية والأشخاص الذين يحملون تصريح إقامة في الاتحاد الروسي، يجب على جهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ضمان تنفيذ الأمر.

كما أصدر رئيس الوزراء الروسي، تعليمات إلى وزارة الصحة الروسية، بإبلاغ المرافق الطبية، بما في ذلك المرافق الخاصة، بالإسعافات الأولية التي يجب تقديمها حال الإصابة بفيروس كورونا.