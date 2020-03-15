روسيا تطور سفينة فضائية جديدة

وبحسب المصدر، فإن السفينة الجديدة من المقرر أن تكون أخف من "أريول" ، وستعمل مع صواريخ النقل "أنغارا".
وأضاف المصدر أنه سيتم الإعلان عن مواصفات أكثر تفصيلاً بعد تطوير المواصفات الفنية التي ستبدأ الأسبوع المقبل، وفقا لوسائل إعلام روسية.
وانطلقت المركبة الفضائية المأهولة سويوز في أول رحلة لها في عام 1967، وأصبحت اليوم، النسخة المحدثة من المركبة الفضائية "سويوز-إم إس" قادرة على إيصال ما يصل إلى ثلاثة أشخاص إلى المدار.
تم تطوير سفينة البضائع "بروغريس" على أساس "سويوز" ويتم استخدامها منذ عام 1978.
من المخطط استخدام المركبة الفضائية المأهولة "أريول" في برنامج القمر. من المقرر أن يتم الإطلاق الأول في عام 2023.
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