روسيا تطور سفينة فضائية جديدة

ستقوم روسيا بإنشاء سفينة فضائية جديدة على أساس السفينة "أوريول" المأهولة لتحل محل "سويوز" وسفينة البضائع "بروغريس"، حسبما ذكر مصدر في صناعة الصواريخ والفضاء اليوم 15 مارس/آذار.

وبحسب المصدر، فإن السفينة الجديدة من المقرر أن تكون أخف من "أريول" ، وستعمل مع صواريخ النقل "أنغارا".

وأضاف المصدر أنه سيتم الإعلان عن مواصفات أكثر تفصيلاً بعد تطوير المواصفات الفنية التي ستبدأ الأسبوع المقبل، وفقا لوسائل إعلام روسية.

وانطلقت المركبة الفضائية المأهولة سويوز في أول رحلة لها في عام 1967، وأصبحت اليوم، النسخة المحدثة من المركبة الفضائية "سويوز-إم إس" قادرة على إيصال ما يصل إلى ثلاثة أشخاص إلى المدار.

تم تطوير سفينة البضائع "بروغريس" على أساس "سويوز" ويتم استخدامها منذ عام 1978.

من المخطط استخدام المركبة الفضائية المأهولة "أريول" في برنامج القمر. من المقرر أن يتم الإطلاق الأول في عام 2023.