موسكو تتخذ تدابير لضمان التنمية الاقتصادية في ظل أزمة كورونا

كلف رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، نائبيه تاتسانا غوليكوفا وأندريه بيلووسوف بتحضير تقرير بشأن خطة العمل لتوفير التنمية الاقتصادية في ظل أزمة "كورونا".

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الحكومة أن رئيس الوزراء "كلف بتحضير تقرير خلال اجتماع 16 آذار / مارس 2020 يتضمن مقترحات بشأن الإجراءات القانونية التنظيمية المدرجة في خطة التدابير ذات الأولوية لضمان التنمية الاقتصادية المستدامة والاستقرار الاجتماعي وتتطلب الاعتماد الفوري".

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وقاربت الوفيات 5 آلاف حالة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.