روسيا تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن مركز الاستجابة لفيروس كورونا الجديد في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 4 مصابين بمرض "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة في البلاد إلى 63 حالة.

موسكو- سبوتنيك. وقال المركز: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تسجيل أربع حالات مصابة بالفيروس الجديد بين مواطنين روس، ثلاث في منطقة موسكو وواحدة في منطقة تيومين".

ووفقًا للمركز، فجميع الأشخاص الذي أصيبوا بالعدوى قد زاروا مؤخرًا بلدان تضررت بشدة من انتشار الفيروس الجديد، وهي إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وسويسرا. وقالت السلطات الصحية إنه سيتم وضع كل من كان على اتصال بهم تحت الملاحظة.

ومن إجمالي 63 مريضاً مصاباً بالفيروس التاجي - 60 منهم مواطنون روسيون واثنان صينيان وواحد إيطالي. وقد تعافى كل من الصينيين ومواطن روسي بشكل كامل من الفيروس.

تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 21 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 آلاف في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.