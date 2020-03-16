روسيا تخصص ملايين الدولارات لإجراءات مكافحة "كورونا"

صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، أنه بنفسه سيترأس المجلس التنسيقي لمكافحة وباء كورونا المستجد بالإضافة إلى تخصيص نحو 4 ملايين دولار لمكافحة "كورونا".

وقال رئيس الوزراء الروسي على الموقع الرسمي للحكومة: "تمت الموافقة على تشكيل المجلس التنسيقي التابع لحكومة روسيا الاتحادية لمكافحة وباء كورونا المستجد على الأراضي الروسية".

وأضاف ميشوستين خلال مشاوراته مع نوابه: "الحكومة قد تستخدم في إطار ميزانية العام الجاري احتياطات بقيمة 300 مليار روبل (4 مليار دولار) لضمان الحاجات ذات الأولوية في الإنفاق ودعم القطاعات والشعب".

هذا وتم تعيين ميخائيل ميشوستين رئيسًا لمجلس الإدارة. كما تضمن المجلس رئيس جهاز الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ومحافظ منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، وعمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، ونائب رئيس الحكومة، تاتيانا غوليكوفا.