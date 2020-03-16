قاديروف يشيد بتطور شبه جزيرة القرم خلال 6 سنوات

أشاد الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، اليوم الإثنين، بالتطورات الجارية في شبه جزير القرم تزامنا مع الذكرى السنوية السادسة لعودتها إلى روسيا.

وقال الرئيس الشيشاني "بعد عودة القرم إلى روسيا، حققت شبه الجزيرة تطورا كبيرا في التنمية، وأصبحت مركزا للسياحة الدولية."

وكتب قاديروف في حسابه على "تلغرام": "قبل ست سنوات، تم إجراء استفتاء صوت فيه سكان القرم على عودة شبه الجزيرة إلى روسيا. وبفضل دعم المركز الفيدرالي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حققت جمهورية القرم طفرة نوعية كبيرة، بظرف ست سنوات أصبحت مركزًا للسياحة الدولية".

وأضاف قاديروف "تولي السلطات اهتماما كبيرا لحل القضايا الاجتماعية والاقتصادية في شبه الجزيرة، والعمل المستمر على تطوير الرعاية الصحية والتعليم".

وكانت تبعية القرم قد نقلت من روسيا إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية في مطلع خمسينيات القرن الماضي. وفي عام 2014 استعادت القرم الهوية الروسية بمشيئة 96.77 في المئة من سكانها.