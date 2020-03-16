الكرملين: بوتين لا يخطط حاليا لإجراء محادثة هاتفية مع الرياض

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه لا توجد لدى الرئيس بوتين خطط حتى الآن لإجراء اتصال هاتفي مع الرياض بشأن الوضع في سوق النفط.

وقال المتحدث الروسي للصحفيين ردا على سؤال بهذا الصدد: "لا، في الوقت الحالي لا. الآن يتم تنسيق الاتصالات بسرعة كبيرة، وفي حال لزم الأمر، فسيظهر (الاتصال) في الجدول الزمني".

وردا على سؤال عما إذا كان بوتين لديه خطط للاجتماع مع ممثلي شركات النفط الروسية، قال بيسكوف: "لا، لم تكن هناك أي خطط بشأن هذا الأمر".

ولم تتمكن دول "أوبك +"، في 6 مارس/آذار الجاري، من الاتفاق على تغيير معايير الصفقة لخفض إنتاج النفط أو تمديده. ونتيجة لذلك، تم رفع القيود المفروضة على إنتاج النفط على الدول الأعضاء السابقة في المنظمة اعتبارًا من 1 أبريل/نيسان. وتسبب هذا في انهيار سوق النفط وانخفاض حاد في الروبل.