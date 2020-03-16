مسلمو روسيا يتخذون تدابير احترازية بسبب فيروس كورونا

أعلن عميد المعهد الإسلامي في موسكو، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، دامير خير الدينوف، اليوم الاثنين، إلغاء الفعاليات والأحداث العامة، حيث يعمل المعهد والإدارة الروحية عبر الإنترنت.

موسكو - سبوتنيك. وقال خير الدينوف: "أنا وعائلتي في المنزل في الحجر الصحي بعد عودتنا من فرنسا وألمانيا. وكذلك سماحة المفتي راوي عين الدين (رئيس مجلس شورى المفتين في روسيا) ليس على رأس عمله، مع أنه غير موجود في الحجر الصحي لكنه أرجأ كل الاجتماعات والمناسبات العامة. هذه إجراءات وقائية. نحن نعمل عبر الإنترنت".

ووفقاً له، طلب من مدراء الوحدات الهيكلية في الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، وكذلك رؤساء 55 مكتبا ممثلا للمنظمة في المناطق، مراجعة جداول عملهم وإلغاء أو إعادة جدولة جميع الأحداث العامة.

وأضاف: "نتخذ تدابير لتقليل تواجد عدد كبير من الأشخاص في غرفة واحدة. على سبيل المثال قمنا بتحول نمط عمل معهد موسكو الإسلامي للتعليم عبر الإنترنت. كما أوصينا بتقليل وقت صلاة الجمعة إلى 10-15 دقيقة".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس الأحد، تسجيل نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الساعة الأخيرة، في جميع أنحاء العالم، ووفاة 343 شخصا.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة.