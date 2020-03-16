روسيا: 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 20 في موسكو

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في روسيا إلى 93، بعد تسجيل30 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، من بينهم 20 إصابة في العاصمة موسكو.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المقر اليوم الإثنين:

"تم تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لمواطنين روس، من بينهم 20 حالة في موسكو، 3 في سان بطرسبرغ، حالة واحدة في ضواحي موسكو، 3 حالات في مقاطعة سمارا، حالة واحدة في مقاطعة كيروفسكايا، حالة في إقليم بيرم، وحالة واحدة في جمهورية كومي".

وأشار البيان إلى أن المواطنين كانوا قد قاموا بزيارة دول بها عدوى كورونا (إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، سويسرا)، وانهم يتواجدون في المستشفيات.

وحتى الوقت الراهن، توجد في روسيا 93 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لمقر عمليات مكافحة مفيروس كورونا.