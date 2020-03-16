تطبيق الحجر الذاتي على القادمين إلى موسكو من أمريكا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا

أعلن عمدة موسكو، سرغي سوبيانين، عبر موقعه الإلكتروني أن القادمين إلى موسكو من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يجب أن يطبقوا الحجر الصحي الذاتي لمدة أسبوعين.

وأضاف: "تنطبق شروط العزل الصحي الذاتي في المنزل لمدة 14 يوما على المواطنين الذين يصلون من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وبيلاروسيا وجميع الدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي، وكذلك الأشخاص الذين يعيشون معهم".

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في روسيا 30 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، من بينهم 20 إصابة في العاصمة موسكو.

ويشار إلى أن عمدة موسكو كان قد وقع مرسوما، في 5 مارس/آذار، يعلن فيه رفع حالة التأهب إلى القصوى في موسكو بسبب خطر تفشي فيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة" (وباء عالميا)، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ووفقا لأحدث البيانات، فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.