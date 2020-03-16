المركزي الروسي ينصح باستخدام الدفع الإلكتروني احترازا من كورونا

أعلن المصرف المركزي الروسي، اليوم الاثنين، أن التعاملات النقدية قد تكون قناة لانتقال الفيروسات ومن الأسلم دفع ثمن السلع والخدمات عبر بطاقات الدفع الإلكتروني غير التلامسية.

موسكو - سبوتنيك. وقال المركزي الروسي في بيان: "يسلم المركزي الروسي لمؤسسات ائتمان الأوراق النقدية "النظيفة"، التي يتم الاحتفاظ بها وفقًا للإجراءات القياسية لمدة 14 يومًا على الأقل بعد تاريخ الاستلام. متوسط العمر المتوقع للفيروس التاجي على الورق، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، هو 3-4 أيام".

وأضاف البيان "لا تقدم منظمة الصحة العالمية أي توصيات صارمة بعدم استخدام النقود، ولكن من الناحية النظرية يمكن أن تكون النقود قناة لانتقال الفيروسات. يُنصح بشدة بغسل أياديكم وعدم لمس وجهك عند استخدام النقود في حساباتكم".

يذكر أيضاً أنه ينبغي اتخاذ احتياطات مماثلة عند طلب أرقام تعريف الهوية الشخصية (الرقم السري) عند دفع ثمن المشتريات باستخدام البطاقة الإلكترونية. والأكثر أماناً هي الدفع الإلكتروني غير التلامسي.

في وقت سابق أفاد المكتب الصحفي لمنتج الأوراق النقدية – "غوزناك" لوكالة "سبوتنيك" أن الأوراق النقدية الروسية تتم معالجتها بمواد مطهرة خاصة، وبالتالي فهي محمية من الفيروسات والميكروبات.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.