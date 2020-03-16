موسكو تحظر الأنشطة الترفيهية التي يزيد عدد المشاركين فيها عن 50

حظر عمدة موسكو سيرغي سابيانين أي فعاليات في شوارع العاصمة حتى 10 أبريل، وتم تخفيض الحد الأقصى لعدد المشاركين في الفعاليات التي ستجري في الأماكن المغلقة إلى 50 شخصا.

موسكو - سبوتنيك. وكتب عمدة موسكو في مدونته: "يحظر القيام بأي نشاط ترفيهي بمشاركة المواطنين في المجالات الثقافة والتربية البدنية والرياضة والمعارض والأنشطة الترفيهية والتعليمية في الهواء الطلق. أما في المباني والهياكل والمرافق فيحظر اجراء فعاليات عدد المشاركين فيها يزيد على 50 شخصا".

كما أعلن سابيانين عن إغلاق المدارس الابتدائية والثانوية والرياضية وكذلك مؤسسات التعليم الإضافي في موسكو من 21 مارس/آذار إلى 12 أبريل/نيسان على خلفية انتشار كورونا.

وكتب عمدة موسكو في مدونته: "اعتبارا من يوم الثلاثاء 17 مارس/آذار 2020، يعتبر نظام الحضور الحر قائم في مؤسسات الدولة للتعليم الإضافي والمدارس الرياضية. أما اعتبارا من السبت 21 مارس/آذار 2020 حتى الأحد 12 أبريل/نيسان 2020 فإن المدارس الأساسية الحكومية والمدارس الرياضية سيتم إغلاقها إضافة إلى المؤسسات التعليمية الأخرى".

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في روسيا إلى 93، بعد تسجيل 30 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، من بينهم 20 إصابة في العاصمة موسكو.

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ونوه البيان إلى أنه "تم تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لمواطنين روس، من بينهم 20 حالة في موسكو، 3 في سان بطرسبرغ، حالة واحدة في ضواحي موسكو، 3 حالات في مقاطعة سمارا، حالة واحدة في مقاطعة كيروفسكايا، حالة في إقليم بيرم، وحالة واحدة في جمهورية كومي".

وأشار البيان إلى أن المواطنين كانوا قد قاموا بزيارة دول بها عدوى كورونا (إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، سويسرا)، وانهم يتواجدون في المستشفيات.

وحتى الوقت الراهن، توجد في روسيا 93 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لمقر عمليات مكافحة مفيروس كورونا.