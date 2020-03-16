مسؤول روسي: إندونيسيا لم تتراجع عن شراء المقاتلة سوخوي 35

أعلن رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، أن روسيا لم تتلق رفضا رسميا من الطرف الإندونيسي بالتخلي عن صفقة شراء المقاتلة سوخوي 35، وأن جاكرتا لاتزال مهتمة بهذه المقاتلة.

موسكو - سبوتنيك. وقال شوغايف للصحفيين، اليوم الاثنين، نافيا ما نقلته وكالة بلومبرغ نقلا عن أحد مصادرها، أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب أجبرت إندونيسيا على التراجع عن صفقة شراء المقاتلة سو-35 مع روسيا:

"لم نتلق أي رفض رسمي، لم نتلق أي مستندات بهذا الشأن، ولم يبلغنا أحد شفهيا، لذلك، أعتقد أنها معلومة لم يتم التحقق منها جيدا. نأمل أن يتم تنفيذ هذا العقد، لا سيما وأن إندونيسيا مهتمة بهذه المقاتلة".

وكانت وكالة بلومبرغ أفادت، في وقت سابق، نقلا عن مصادر، بأن إدارة دونالد ترامب أجبرت إندونيسيا على التخلي عن الصفقة التي تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار.

يذكر أن الصفقة التي تم عقدها في عام 2018 تنص على توريد 11 مقاتلة.