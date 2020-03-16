روسيا تعلق دخول الأجانب إلى أراضيها

قررت الحكومة الروسية، اليوم الاثنين، تعليق دخول الأجانب إلى أراضيها مؤقتًا وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث سيتم ذلك من من 18 مارس إلى 1 مايو.

ولن تسري قيود الدخول على سائقي الشاحنات والدبلوماسيين والمقيمين الدائمين في روسيا.

وأعلن مجلس الوزراء الروسي، أن رئيس الوزراء ميخائل ميشوستين ناقش مع رؤساء وزراء العديد من دول رابطة الدول المستقلة الوضع المرتبط بعدوى فيروس كورونا.

وجاء في بيان للمجلس "أبلغ ميخائيل ميشوستين رؤساء الحكومات أنه من أجل ضمان أمن الدولة وحماية الصحة العامة ومنع انتشار عدوى الفيروس التاجي وفقًا للقانون الروسي وأحكام المعاهدات الدولية السارية لروسيا، قررت الحكومة الروسية من الساعة 00:00 في 18 مارس 2020 حتى 00:00 في 1 مايو 2020 تقييد دخول المواطنين الأجانب وعديمي الجنسية إلى الاتحاد الروسي".

وتوجد في روسيا 93 إصابة بفيروس كورونا المستجد، حتى الوقت الراهن، وفقا لمقر عمليات مكافحة فيروس كورونا.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية مساء أمس الأحد، تسجيل نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في جميع أنحاء العالم، ووفاة 343 شخصا.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة.