ميشوستين يناقش مع رؤساء حكومات عدد من بلدان رابطة الدول المستقلة الوضع المرتبط بفيروس كورونا

أفاد مجلس الوزراء الروسي، أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ناقش مع رؤساء وزراء عدد من بلدان رابطة الدول المستقلة الوضع المرتبط بعدوى فيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان، الصادر اليوم الاثنين:

"في 15-16 آذار/مارس 2020 ، أجرى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، محادثات هاتفية مع رئيس وزراء بيلاروس سيرغي روماس (مرتين)، وكذلك مع رئيس وزراء أذربيجان علي أسادوف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، ورئيس وزراء كازاخستان عسكر مامين، ورئيس وزراء قيرغيزستان محمد كاليم أبي الغازييف، ورئيس وزراء طاجيكيستان كوهير راسولزودا، ورئيس وزراء أوزبكستان عبد الله أريبوف، وخلال المحادثات تمت مناقشة الوضع المتعلق بـ فيروس كورونا المستجد ".

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أعلن اليوم الاثنين، أن روسيا لا ترى ضرورة قصوى حتى الآن لفرض حالة الطوارئ الرسمية في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال بيسكوف في هذا الصدد: "إن الكرملين لا يرى حتى الآن ضرورة قصوى بفرض حالة الطوارئ العامة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد والوضع ما زال عاديا ولا يتطلب هذه الاجراءات".

وأضاف بيسكوف: "هناك العديد من المؤسسات الكبرى في البلاد التي مازالت تعمل بشكل عادي ولم تنتقل إلى حالة الطوارئ العامة وقصر الكرملين واحد منها".

وأعلنت روسيا عن تشكيل المجلس التنسيقي لمكافحة وباء كورونا المستجد برئاسة رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، حيث سيخصص نحو 300 مليون روبل ( ما يساوي 4 مليون دولار) لمكافحة كورونا.