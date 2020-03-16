موسكو ستقدم الدعم لإيران وسط ضغوط العقوبات الأمريكية وتفشي كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو ستقدم المساعدة لإيران وسط ضغوط العقوبات الأمريكية المستمرة وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان له أن السياسة الأمريكية اللاإنسانية تجاه إيران، التي تمر بفترة صعبة على خلفية فيروس كورونا، تسبب الأسف والقلق الشديد لروسيا.

وأضاف البيان "تطالب موسكو، في ظروف انتشار فيروس كورونا في إيران، الولايات المتحدة برفع العقوبات عن طهران".

وفي نفس السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، اليوم الاثنين، عن دعوة بلاده للدول المعنية إلى رفع العقوبات على الفور عن إيران، في الوقت الذي تكافح فيه طهران، للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"

هذا وأرسلت الإمارات، اليوم الاثنين، مساعدات إلى إيران لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ودعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في كلمة متلفزة صباح اليوم الاثنين، المواطنين إلى البقاء في المنازل وإلى التعاون مع السلطات الحكومية والطواقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.