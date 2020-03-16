مدعون أمريكيون يسقطون تهم التدخل في الانتخابات الرئاسية ضد شركة "كونكورد" الروسية

أسقط مدعون أمريكيون قضية ضد شركة "كونكرد ماناجيمنت آند كونسولتينغ" الروسية، المتهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

موسكو – سبوتنيك. ووفقا لوثائق محكمة أمريكية، اليوم الثلاثاء، فإنه "م يعد من مصلحة العدالة أو الأمن القومي للبلاد مواصلة هذه المحاكمة ضد الشركة الروسية ومن ثم إسقاط القضية".

كانت القضية المرفوعة ضد كونكورد في صميم تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في انتخابات 2016.

يتبع...