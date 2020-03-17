تعافي 5 حالات إصابة بفيروس كورونا في روسيا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تعافي 5 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

جاء في بيان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا، أمس الإثنين، "تم تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لمواطنين روس ، من بينهم 20 حالة في موسكو، 3 في سان بطرسبورغ، حالة واحدة في ضواحي موسكو، 3 حالات في مقاطعة سمارا، حالة واحدة في مقاطعة كيروفسك، حالة في إقليم بيرم، وحالة واحدة في جمهورية كومي".

وأشار البيان إلى أن المواطنين كانوا قد قاموا بزيارة دول بها عدوى كورونا (إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، سويسرا)، وأنهم موجودون في المستشفيات.

وقررت الحكومة الروسية، أمس الاثنين، تعليق دخول الأجانب إلى أراضيها مؤقتًا وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، من 18 مارس/ آذار إلى 1 مايو/ أيار.

وحتى الوقت الراهن، توجد في روسيا 93 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لمقر عمليات مكافحة فيروس كورونا.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية مساء الأحد، تسجيل نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في جميع أنحاء العالم، ووفاة 343 شخصا.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.