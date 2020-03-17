مركز المصالحة: لم تسجل عودة لاجئين إلى سوريا من الخارج خلال الــ24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز المصالحة بين الأطراف ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين في سوريا، اليوم الثلاثاء، بأنه لم تسجل، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، عودة أي لاجئ إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في نشرة المركز الإخبارية على موقع وزارة الدفاع الروسية: "لم تتم، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، عودة لاجئين إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية."

وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، بحسب النشرة، بتطهير أراضي من الألغام على مساحة 1.9 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها بتدمير 27 عبوة ناسفة.

يذكر أن نزاعا مسلحا ما زال مستمرا في سوريا منذ عام 2011.

وفي نهاية عام 2017، تم الإعلان عن الانتصار على تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) في سوريا والعراق، وما زالت عمليات مكافحة المسلحين المتشددين مستمرة في عدد من مناطق البلاد، وفي الوقت الحالي، يتركز العمل من أجل تحقيق التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين، كمسائل ذات الأولوية الأولى.