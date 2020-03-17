موسكو: ادعاءات مينسك غير عادلة بشأن الإجراءات الروسية على الحدود لمنع انتشار كورونا

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الكرملين يعتبر ادعاءات مينسك غير عادلة بسبب الإجراءات الروسية على الحدود لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف: "بشكل عام، يمكنني أن أكرر مرة أخرى أنه على مستوى رئيس الحكومة تم إبلاغ حلفائنا وشركائنا وأصدقائنا البيلاروسيين مسبقًا بأن مثل هذه الإجراءات سيتم اتخاذها، وبالتالي فإننا نفهم المزاج النفسي وما إلى ذلك، ولكننا بالطبع، نعتبر أن انتقاد الجانب الروسي، خاصة في الظروف التي نحارب فيها جميعًا معًا الفيروس التاجي، هو أمر غير عادل".

وأعربت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الاثنين، عن أسفها بشأن القرار الروسي بغلق الحدود مع الجمهورية، وأشارت إلى انتظارها معلومات رسمية محددة حول معايير تنفيذ القرار.

وقال السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز في بيان: "نأسف للقرار الذي أعلنه الجانب الروسي بشأن إغلاق الحدود مع بيلاروس على هذه الخلفية. ونحن ننتظر معلومات رسمية محددة من الجانب الروسي بشأن الخيارات والطرق لتنفيذ هذا الإجراء".

وأعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، يوم الاثنين، أن بلاده قررت إغلاق الحدود مع بيلاروس بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.