عالم فيروسات: لقاح فيروس "كورونا" قد يظهر في غضون ستة أشهر

أعلن رئيس مختبر علم البيئة من الكائنات الحية الدقيقة في كلية الطب الحيوي في جامعة الشرق الأقصى الاتحادية الروسية، البروفسور ميخائيل ششيلكانوف، بأنه قد يظهر لقاح جديد لفيروس كورونا المستجد في البلدان المتقدمة، بما في ذلك روسيا، في غضون ستة أشهر.

فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقال ششليكانوف، خلال اجتماع المجلس الأكاديمي في جامعة الشرق الأقصى الاتحادية الروسية، اليوم الثلاثاء، "نحو سنة ونصف، يتحدث ممثلو منظمة الصحة العالمية، على الصعيد العالمي، من المحتمل أن يكون اللقاح جاهزا، وما يمكن أن يتعهدوا به هو عام ونصف العام. ولكن يمكن أن يظهر في البلدان المتقدمة خلال حوالي ستة أشهر، بحلول الصيف، بما في ذلك في روسيا".

ونوه عالم الفيروسات، إلى أن انخفاض درجة الحرارة يشكل أهمية لتطور فيروس كورونا - كلما كان ذلك أقل كلما كان ذلك أفضل، ولكن ليس أقل من الصفر. الرطوبة العالية مهمة أيضا. بالإضافة إلى ذلك، قال إن بقاء الفيروس على الأشياء مدة 6-8 ساعات على طاولات مصقولة، على المعدن يكون أقل. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يعيش في البراز لفترة طويلة.

وأشار ششيلكانوف أنهم يناقشون بنشاط الآن ما إذا كان من الضروري منع صيد الطيور الربيعية في روسيا على خلفية فيروس كورونا.

واختتم عالم الفيروسات قائلا: "من الواضح أنه ليس ضرورياً، فالفيروسات التاجية الخطيرة لا ترتبط بشكل خاص بالطيور بأي شكل من الأشكال. هناك الكثير من التوصيات لإغلاق الصيد خلال موسم الربيع لكي لا يتم جلب الفيروس التاجي من خلال الطيور، ولكن هذا مستحيل".

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية مساء الأحد، تسجيل نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في جميع أنحاء العالم، ووفاة 343 شخصا.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.