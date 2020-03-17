بوتين: من الضروري إحباط أي إجراءات تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع الروسي

حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف أي إجراءات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المجتمع الروسي.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في كلمة أمام هيئة النيابة العامة الروسية: "من الضروري مواصلة إحباط أي إجراءات تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع في المجتمع، وانتهاك القيم الروحية والأخلاقية التقليدية، وإثارة الكراهية بين الأعراق والأديان".

وشدد بوتين على ضرورة زيادة فعالية النيابة العامة لضمان حقوق وحريات المواطنين.

وقال: "من المهم زيادة فعالية أنشطتكم لضمان القانون والنظام في المجتمع، وحقوق وحريات مواطنينا، لتحديد ومنع أي جرائم".

كان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أعلن أن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في انتخابات 2024 ستعتمد على عدد من العوامل، بما في ذلك وضع الاقتصاد العالمي وعواقب فيروس كورونا والنزاعات.

وقال بيسكوف: "من المعلوم أن الأوضاع في العالم بعيدة عن الهادئة وحتى يمكن أن ندعوها شديدة الاضطراب، لذلك أحيانا قررت عدد من الدول أن تبقي رئيسها في منصبه في ظل الأحداث الصعبة".

وفي هذه السنوات غير المستقرة بالنسبة لروسيا، فمن الضروري استقرار السلطة وثباتها، وبهذا الصدد جاء اقتراح النائبة تيريشكوفا أن يمنح الدستور المعدل لبوتين حق الترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأوضح بيسكوف أن وجهة نظر بوتين قد تغيرت بشأن تعديل مادة الفترة الرئاسية في الدستور الروسي بسبب الأوضاع غير المستقرة في العالم.