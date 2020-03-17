موسكو: روسيا لم تتلق بعد معلومات عن قمة للعشرين الكبار حول كورونا

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الكرملين اطلع على أنباء في وسائل إعلام حول فكرة إجراء قمة لدول مجموعة العشرين الكبار بخصوص فيروس كورونا المستجد، ولكن لا توجد معلومات رسمية مفصلة بعد.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء:

"أنا لا أعلم حول ما إذا كان هناك شيء عبر القنوات الدبلوماسية، لكننا لم نحصل بعد على أي معلومات مفصلة أكثر. لقد اطلعنا على هذه الأنباء في وسائل الإعلام، وقد يكون هناك معنى للتحقق من ذلك في وزارة الخارجية".

وكانت الحكومة الإسبانية، بعد حديث هاتفي لرئيس الحكومة، بيدرو سانتشز، مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أعلنت بأن السعودية، التي ترأس مجموعة العشرين الكبار في العام الجاري، تعتزم إجراء قمة حول الوضع مع فيروس كورونا المستجد، عبر الإنترنت، في أقرب وقت.