روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى إيران لمكافحة فيروس كورونا المستجد

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا أرسلت مساعدات إنسانية إلى إيران لمساعدتها على مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

موسكو - سبوتنيك. وقال نائب الوزير لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "لقد تم ذلك، وننظر في اتخاذ مزيد من الخطوات الممكنة في هذا الاتجاه".

هذا وأعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية إرسال أنظمة متطورة إلى العديد من الدول وأبرزها إيران للكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي وقت سابق، كتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، في رسائل موجهة إلى قادة عدة دول، بأن العقوبات الأمريكية تسببت لإيران بخسائر بقيمة 200 مليار دولار، وأن أثرها يمنع العالم من التعامل مع الوباء. وأشار روحاني إلى أن إيران تواجه قيودا شديدة تتعلق بالعقوبات الأمريكية وسياسة الضغط الأقصى على طهران.