نائب رئيس الحكومة الروسية: 114 حالة إصابة بفيروس كورونا في روسيا

أعلنت نائبة رئيس الحكومة الروسية، تاتيانا غوليكوفا، اليوم الثلاثاء عن 114 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا.

وقالت نائبة رئيس الحكومة الروسية غوليكوفا خلال اجتماع حكومي في موسكو: "هناك 114 مصابا في روسيا مسجلون حاليا في 26 منطقة من البلاد حيث وتعافى 5 منهم وخرجوا وبقى 109 أشخاص في المستشفى ، 106 منهم يعانون من مرض خفيف دون أي أعراض".

وأكدت غوليكوفا ردا على مزاعم عدم استعداد الطب الروسي لمواجهة كورونا: "في روسيا يوجد 40 ألف جهاز التنفس الاصطناعي ونحن مستعدون ذلك".

وقررت الحكومة الروسية، أمس الاثنين، تعليق دخول الأجانب إلى أراضيها مؤقتًا وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، من 18 مارس/ آذار إلى 1 مايو/ أيار.