بوتين مخاطبا الشعب الروسي: الوضع تحت السيطرة رغم المخاطر

ودعا بوتين خلال اجتماع الحكومة إلى زيادة أنظمة اختبار وكشف فيروس كورونا، مشيرا إلى ظهور ابتكار روسي – ياباني للكشف السريع عن الفيروس في أبريل المقبل.

يتبع...