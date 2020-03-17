موسكو: الوضع في روسيا بخصوص انتشار "كورونا" أفضل بكثير من البلدان الأخرى

أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، أن الوضع بخصوص انتشار فيروس "كورونا" المستجد في بلاده حالياً، أفضل بكثير مما هو عليه في العديد من البلدان الأخرى.

موسكو - سبوتنيك. وقال ميشوستين، موضحا للرئيس بوتين، خلال تفقد مركز المعلومات الخاص بمراقبة الوضع حول فيروس كورونا:

" قامت شركة "يانديكس" [ شركة برمجة عملاقة في روسيا]، من أجل تسهيل [الاطلاع على المستجدات]، بإنشاء خريطة يمكن من خلالها، رؤية كل شيء، بما في ذلك وفي روسيا، حيث إن العديد يهمهم هذا الأمر. الوضع لدينا، لنقول، أفضل بكثير من البلدان الأخرى، ونحن لسنا ضمن العشر[دول]الأوائل [من حيث الانتشار]".

وقام الرئيس الروسي فلاديمر بوتين برفقة رئيس الوزراء بتفقد مركز المعلومات الخاص بمراقبة الوضع حول فيروس كورونا، حيث تم عرض على الرئيس بوتين، عمل الموقع الذي ينقل أحدث المعلومات المتعلقة بفيروس "كورونا" المستجد في العالم وفي روسيا.

وأشار ميشوستين إلى أن الموقع يشمل قسماً يحتوي على معلومات عن الدول العشر الأوائل التي شهدت تطورا كبيرا من حيث انتشار الفيروس. وأردف موضحا بهذا الصدد، بأنه "في الصين، يمكن أن نرى أن وتيرة الوباء تباطأت، بالنسبة لمعدل النمو اليومي، وهذا هو، معدل الوفيات فقط 0.53 في المئة. كما أن هناك تسارعاً بمعدل 19 في المئة في إيطاليا، في إيران وإسبانيا - 17 في المئة، ألمانيا – 30 في المئة، والولايات المتحدة بمعدل 23 في المئة".

وتوجد في روسيا 93 إصابة بفيروس كورونا المستجد، حتى الوقت الراهن، وفقا لمقر عمليات مكافحة فيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، جائحة، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 187 ألف في أكثر من 150 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من سبعة ألاف.