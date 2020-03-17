بسبب "كورونا"... الخارجية الروسية تنصح مواطنيها في الخارج بالعودة إلى روسيا

نصحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، الرعايا الروس في الخارج بالعودة إلى روسيا وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان عقب الاجتماع الذي رأسه وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف، اليوم الثلاثاء، "تم التأكيد على ضرورة أن تتخذ البعثات الدبلوماسية الروسية تدابير شاملة للمساعدة في حل المسائل اللوجستية للمواطنين الروس الراغبين في العودة إلى وطنهم".

وأضاف البيان "تم إنشاء مقر التنسيق تحت قيادة نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، والإدارة الرئيسية لمركز الأزمات".

وتابع البيان "إذا كان هناك إمكانية للسفر إلى روسيا، فإننا نوصي بشدة باستغلالها، بغض النظر عن طريقة السفر".

كما طلبت الوزارة من الموطنين الروس في الخارج الاتصال بها عن طريق السفارات والقنصليات أو ترك رسالة على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إذا كانوا في حاجة للمساعدة.

وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن الوضع بخصوص انتشار فيروس " كورونا " المستجد في بلاده حالياً، أفضل بكثير مما هو عليه في العديد من البلدان الأخرى.

وتوجد في روسيا 114 إصابة بفيروس كورونا المستجد، حتى الوقت الراهن، حسبما ذكرت نائبة رئيس الحكومة، تاتيانا غوليكوفا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، (وباء عالميا) جائحة.

وأشارت إلى أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 187 ألف في أكثر من 150 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من 7 ألاف.