كوساتشيف يدعو لإنهاء جميع العقوبات الاقتصادية في العالم

شدد رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، كونستانتين كوساتشيف، على ضرورة رفع جميع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها دول البريكس في ظل تزايد خطر الوباء العالمي "كوفيد-19".

وكتب كوساتشيف على صفحته الشخصية في "فيسبوك": "هناك حاجة لاتفاق عالمي بشأن رفع التام والكامل لأي عقوبات اقتصادية، باستثناء تلك التي فرضها مجلس الأمن الدولي".

ووفقا له، فإن مثل هذا الاتفاق يمكن أن يبدأ "من قبل دول البريكس، بدعم من دول مجموعة العشرين ومن ثم التصديق عليه من قبل مجلس الأمن نفسه.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها نحو 190 ألف في أكثر من 152 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من سبعة آلاف.