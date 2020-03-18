طالبة مصرية و19 صينيا يخضعون للحجر الصحي في روسيا

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الأربعاء، عن وضع طالبة مصرية و19 مواطنا صينيا في الحجر الصحي بمقاطعة تشيليابينسك الروسية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

تشيليابينسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة في مقاطعة تشيليابينسك: "وفقًا للمعلومات الواردة يوم 18 آذار/مارس، في تمام الساعة الـ11 صباحًا [9 صباحًا بتوقيت موسكو]، تمت إضافة 10 مواطنين صينيين آخرين يحملون تصريح إقامة في روسيا ويعيشون في منطقة تشيليابينسك إلى 10 أشخاص يتواجدون في مستوصف لعلاج مرض السل".

وأشارت وزارة الصحة أنه يوجد في مركز الحجر الصحي 19 مواطنا من جمهورية الصين الشعبية وطالبة من مصر، موضحةً أنه وفقاً للإجراءات الوقائية تم استقبالهم في المطار من قبل موظفي الهيئة الفدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، وقياس درجة الحرارة، والتأكد من أنها لم تتجاوز المعدل الطبيعي، وتم نقلهم إلى مركز سكن مؤقت.

وأضاف البيان أن جميع المواطنين يخضعون الآن لإشراف الأطباء، ولا توجد عليهم عوارض المرض.

وفقًا لقسم "روس بوتريب نادزور" في المنطقة، لم يتم اكتشاف أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في منطقة تشيليابينسك. تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للمراقبة الطبية للقادمين من الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وبلدان أخرى، إذ يخض أكثر من 1.3 ألف شخص لإشراف المنظمات الطبية، وحتى يوم 17 آذار/مارس، ظل 678 شخصًا تحت المراقبة، بالإضافة إلى ذلك، في 17 مارس، فحص المختبر الإقليمي أكثر من 1.4 ألف شخص بحثًا عن إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وكانت جميع النتائج سلبية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة.

وبحسب المعطيات الأخيرة، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم أكثر من 198 ألفا، وعدد الوفيات أكثر من 7790، وتعافى أكثر من 81950 شخص. وقد انتشر وباء فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في 154 دولة، وتعد الصين، إيطاليا، إيران، إسبانيا وألمانيا في المراتب الأولى من حيث عدد الإصابات.