ميشوستين يصدر تعليمات بتعليق رحلات الطيران إلى بريطانيا وأمريكا والإمارات

أوعز رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بفرض قيود مؤقتة على جميع الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة والإمارات العربية ابتداء من 20 آذار / مارس الجاري.

ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء:"على وزارة النقل الروسية أن تفرض قيود مؤقتة على جميع الرحلات الجوية، من الاتحاد الروسي إلى أراضي المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والعكس صحيح ابتداءً من الساعة 00:00 يوم 20 مارس 2020 بتوقيت موسكو".

وتابع البيان:"سيتم وضع استثناءات للرحلات المنتظمة موسكو - لندن والعكس، وموسكو - نيويورك والعكس، وموسكو - أبوظبي والعكس التي يتم تشغيلها عبر مطار شيريميتيفو الدولي تيرمينال إف".

كما أوضح البيان أن رحلات طيران شارتر تخضع أيضًا للاستثناءات شريطة نقل مواطني الدول المذكورة ومواطني الدول الأخرى إلى الدول المشار إليها ونقل المواطنين الروس إلى الاتحاد الروسي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.