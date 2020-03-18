بيسكوف: تم إجراء تحاليل فيروس كورونا لكل العاملين بالفعاليات التي يشارك بها الرئيس بوتين

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن جميع العاملين بالفعاليات التي يشارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخضعون لفحص فيروس كورونا المستجد.

وكان بيسكوف قد صرح صباح اليوم الأربعاء، أن جميع موظفي إدارة الرئيس الروسي يخضعون لفحص فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19).

وقال بسكوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال، هل يخضع موظفي إدارة الرئيس لفحص فيروس كورونا: "نعم".

وفي سياق متصل دعا بيسكوف وسائل الإعلام إلى أن تختار بعناية مندوبينا لتغطية عمل رئيس البلاد، وتجنب انتداب صحفيين كانوا في الخارج مؤخرا.

هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن جميع القرارات المتعلقة بفيروس "كورونا" يجب أن تكون قائمة على أسس وواضحة ومفهومة للشعب وأن يتم تطبيقها، حسب الضرورة. كما أوعز الحكومة بحل قضية زيادة المسؤولية عن تزييف الأدوية في مواجهة انتشاره.

كانت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أكدت أن مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) 114 حالة في عموم روسيا.

وقالت غوليكوفا: "في روسيا هناك 114 مريضا مسجلون حاليا في 26 إقليما في البلاد. وتعافى 5 منهم وخرجوا من المستشفيات و109 أشخاص ما زالوا في المستشفى، 106 منهم يعانون من اعراض مرضية خفيفة دون أي أعراض".