ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا إلى 147 حالة

أعلن مقر غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 147 حالة بعد تسجيل 33 حالة جديدة خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان المقر: "تم تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لدى مواطنين روس، من بينهم 31 حالة في مدينة موسكو".

وأضاف البيان: "وفقا لبيانات التحقيق الوبائي، وجد أن المواطنين قاموا خلال الأسبوعين الماضيين بزيارة بلدان يتفشى فيها فيروس كورونا، وتم الحجز عليهم جميعا بالمستشفيات، والتأكد من إصابتهم.

© Sputnik / حقائق وأكاذيب.. كيف تحمي نفسك من عدوى فيروس كورونا

وكان مدير القسم الرئيسي في وزارة الداخلية الروسية بموسكو، أوليغ بارانوف، قد أعلن اليوم الأربعاء، أن كاميرات نظام المراقبة التحليلي ساهمت في رصد فرار أكثر من 200 شخص من الحجر الصحي بسبب وباء فيروس كورونا العالمي المسبب لمرض "كوفيد-19".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حوالي 200 ألف شخصا ، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800 شخص.