هنغاريا تتطلع لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا

أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، أن بلاده تبدي اهتماما بزيادة إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال سييارتو، خلال اجتماع مع النائب الأول لرئيس مجلس الفيدرالية الروسي، نيكولاي فيدوروف: "غازبروم شريكنا الجيد والموثوق، وتعاوني الشخصي مع الرئيس التنفيذي (للشركة) السيد "أليكسي ميللر"، هو أيضاً موثوق به للغاية، لقد اتفقنا على إمدادات الغاز لهذا العام، والآن، العام المقبل على جدول الأعمال".

وأضاف أن "هنغاريا تضمن استيراد 1.8 مليار متر مكعب من الغاز، لكننا نود زيادة هذا الحجم".

ولم يحدد الدبلوماسي الهنغاري حجم واردات الغاز الطبيعي التي ترغب بلاده استيرادها من روسيا.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الهنغاري بأن بلاده تعول على حصولها، بحلول نهاية عام 2021، على 9.8 مليار متر مكعب غاز عبر خط "التيار التركي".

ويشار في هذا الصدد إلى أن مشروع خط أنابيب الغاز "التيار التركي" يتضمن بناء خطين رئيسيين لأنابيب نقل الغاز، تصل طاقة كل منهما إلى 15.75 مليار متر مكعب. وخصص الخط الأول لتوريد الغاز مباشرة إلى السوق التركية، أما الآخر فخصص لتوريد الغاز عبر الأراضي التركية إلى الدول الأوروبية.

ودشن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، والصربي ألكسندر فوتشيتش، رسمياً خط أنابيب الغاز "التيار التركي" من العاصمة إسطنبول في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.