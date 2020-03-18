موسكو تعلن عن خامس إصابة بفيروس كورونا لمواطن روسي في الإمارات

أعلن مصدر دبلوماسي في السفارة الروسية بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، عن تسجيل خامس إصابة بفيروس كورنا المستجد لمواطن روسي في الإمارات.

وقال مصدر دبلوماسي في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نحن نتحرى المعلومات عن المريض الخامس وننتظر تفاصيل أكثر من السلطات الإماراتية".

وأضاف المصدر أن الحالات الأربع الماضية تعود لأعضاء الفريق الروسي، الذي جاء للمشاركة في مسابقة الدراجات" طواف الإمارات"، التي أقيمت بالدوحة، مشيرا إلى أن أحد المصابين خرج المستشفى بعد شفائه من الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، يوم أمس الثلاثاء، إنه تم الكشف عن 15 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي في الدولة ، بما في ذلك حالة روسية، ليصل بذلك مجموع الحالات، التي تم تسجيلها في الإمارات إلى 113 حالة.

روسيا تعلن فرض قيود على الرحلات إلى الإمارات ابتداء من يوم الجمعة

أوعز رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بفرض قيود مؤقتة على جميع الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة والإمارات العربية ابتداء من 20 آذار / مارس الجاري.

ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء: "على وزارة النقل الروسية أن تفرض قيودا مؤقتة على جميع الرحلات الجوية، من روسيا الاتحادية إلى أراضي المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والعكس صحيح ابتداءً من الساعة 00:00 يوم 20 مارس 2020 بتوقيت موسكو".

وتابع البيان: "سيتم وضع استثناءات للرحلات المنتظمة موسكو - لندن والعكس، وموسكو - نيويورك والعكس، وموسكو - أبوظبي والعكس، التي يتم تشغيلها عبر مطار شيريميتيفو الدولي ــ الجناح إف".

كما أوضح البيان أن رحلات طيران شارتر تخضع أيضًا للاستثناءات شريطة نقل مواطني الدول المذكورة ومواطني الدول الأخرى إلى الدول المشار إليها ونقل المواطنين الروس إلى روسيا الاتحادية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، بالوباء العالمي، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حوالي 200 ألف شخصا، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800 شخص.