شركة آيروفلوت الروسية توقف الرحلات الجوية مع مصر ولبنان

أعلنت شركة"إيروفلوت" وهي أكبر شركة طيران روسية عن تعليق رحلاتها إلى مصر ولبنان وهنغاريا بشكل مؤقت.

موسكو - سبوتنيك. وقالت في بيان: "سيتم تعليق مؤقت لرحلات إيروفلوت من / إلى موسكو إلى ... القاهرة من 22 مارس إلى 31 مارس 2020 ، بودابست من 23 مارس إلى 30 أبريل 2020 ، بيروت من 18 إلى 29 مارس".

وأفاد مختص الأرصاد الجوية للطيران، الموظف في جامعة أوكسفورد، سيمون براود، في وقت سابق من اليوم الأربعاء بأن عدد الرحلات الجوية في العالم تقلص بنسبة 20% خلال الأسبوع الأخير.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، "جائحة" (بلاء عالمي)، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وبحسب البيانات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية، يبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع أنحاء العالم 179112 شخصًا ، كما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 7426.