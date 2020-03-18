سفارة روسيا في الإمارات توصي السياح الروس بمغادرة البلاد بأقرب وقت

أوصت السفارة الروسية في الإمارات العربية المتحدة، السياح الروس بمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن، بسبب حظر دخول جميع الأجانب، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 19 مارس/آذار.

الدوحة - سبوتنيك. وذكرت البعثة الدبلوماسية الروسية في أبو ظبي لوكالة "سبوتنيك": "أخطرت وزارة الخارجية الإماراتية السفارة رسمياً، أنه بناءً على توصيات منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، بدء من 19 آذار/ مارس، فرضت السلطات قيودًا مؤقتة على دخول الإمارات لجميع المواطنين الأجانب باستثناء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والأشخاص الذين لديهم تصريح إقامة (تأشيرة إقامة)".

وأضافت: "يتعلق ذلك بمواطني تلك الدول، التي أبرمت معها اتفاقيات بشأن إلغاء التأشيرات أو إصدار التأشيرات عند الوصول، بهذا الشكل، بدءا من الـ 19 مارس من هذا العام، يتم تعليق دخول الروس الذين يحملون جوازات سفر أجنبية رسمية ومدنية إلى الإمارات العربية المتحدة مؤقتًا (حتى استلام إخطار ذو صلة)".

وختمت: "وفي هذا الصدد، نوصي بشدة المواطنين الروس الموجودين في الإمارات العربية المتحدة لأغراض سياحية أو خاصة أو تجارية وغيرها، استخدام رحلات الطيران الأقرب للعودة إلى الوطن".

وكانت قد توقفت السلطات الإماراتية، في وقت سابق، عن إصدار أي تأشيرات للأجانب، لكن هذا التقييد لم ينطبق آنذاك على الروس المؤهلين لدخول البلاد بدون تأشيرة.

هذا وصرح ممثل البعثة الدبلوماسية الروسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق اليوم، بأنه تم الإعلان عن إصابة خامسة بفيروس كورونا المستجد، لمواطن روسي بالإمارات.

وأشار المتحدث إلى أن الروس الأربعة الذين سجلوا سابقا هم ضمن الفريق الروسي الذي وصل للمشاركة في سباق الدراجات، وغادر أحدهم المشفى بعد شفائه.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء، عن كشف 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ومنهم مواطن روسي واحد، وبلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة في الإمارات 117 حالة.