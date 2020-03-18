وزارة الصناعة والتجارة: تمتلك روسيا ما يكفي من المنتجات المحلية

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في روسيا عن استقرار الأسعار في المتاجر، مؤكدة في الوقت نفسه أن روسيا تمتلك ما يكفي من السلع من إنتاجها الخاص.

وقال فيكتور إيفتوخوف، نائب وزير الصناعة والتجارة، خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "نحن لا نسمح للمصنعين برفع الأسعار، وتتعامل الوزارة وخدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية بشكل حازم".

وأضاف: "قد يكون هناك نوع من الزيادة في الأسعار، ولكن حتى الآن غير ذات أهمية"، منوها إلى أن البلاد لديها ما يكفي من المنتجات المحلية.

بدوره، قال رئيس إدارة التجارة والخدمات في موسكو، أليكسي نيميريوك، إن أسعار المتاجر الكبرى في العاصمة لا ترتفع، "فالسلطات تراقب كل يوم 47 عملية".

وقالت نائبة رئيس الوزراء، فيكتوريا أبرامشينكو، أيضا: "إنه لا يوجد نقص في الغذاء في روسيا، ولكن هناك فقط إقبال غير مألوف".

وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أنه يجب على الموردين ضمان تسليم السلع المطلوبة إلى المتاجر في الوقت المناسب.