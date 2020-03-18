غرس 27 مليون شجرة في روسيا تخليدا لضحايا الحرب الوطنية العظمى

أعلنت الهيئة الفدرالية للغابات "روسليسخوز"، اليوم الأربعاء، أن 27 مليون شجرة سيتم غرسها في روسيا كجزء من حملة "حديقة الذكرى" تخليدا لذكرى شهداء الحرب العالمية الثانية والمخصصة للذكرى الخامسة والسبعين للنصر.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان الذي حصلت عليه وكالة " سبوتنيك": "كانت أول المدن حيث بدأ فيها غرس الأشجار في ذكرى 27 مليون شخص قد قتلوا خلال الحرب كانت سيفاستوبول، كيرش، سيمفيروبول، فيودوسيا، فولغوغراد، نوفوروسيسك، أنابا، غروزني. في أول يوم لبدء الحملة غرس المتطوعون 136 ألف شتلة".

هذا وقد نظم الفعالية الحركة العامة لعموم روسيا "متطوعو النصر" وصندوق النصر التذكاري بدعم من صندوق المنح الرئاسية.

وقد انضمت للحملة وزارة الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة الروسية، و الهيئة الفدرالية للغابات "روسليسخوز"، والتي تتمثل إحدى مهامها في إطار المشروع الوطني "إيكولوجيا" في الحفاظ على البيئة الخضراء للبلاد.

وستتم زراعة الأشجار في المدن البطلة، ومدن المجد العسكري، والمراكز الإقليمية داخل حدود المدينة، في حدائق المدن، والساحات، وكذلك في الغابات. وسيشارك في حملة "حديقة الذكرى" أكثر من 25 ألف متطوع، و 1500 من حراس الغابات وتنتهي الفعالية في 22 يونيو/حزيران القادم.

هذا وتحتفل روسيا يوم 9 مايو/أيار من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى. وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وجه الدعوة لقادة العديد من البلدان للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.