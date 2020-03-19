رئيس الوزراء الروسي حول "كورونا": سنواصل العمل بنشاط ونتغلب على هذا التهديد

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إن السلطات ستواصل مكافحة انتشار فيروس "كورونا" بنشاط وطاقة في البلاد، لكن الكثير يعتمد على الناس أنفسهم.

وأكد ميشوستين، اليوم الخميس، في اجتماع الحكومة "نتخذ إجراءات استباقية لمنع الانتشار الواسع للفيروس في بلدنا، وتقليل تأثيره على الاقتصاد. وكلها (الإجراءات) مدروسة بشكل جيد، وهناك تنسيق على جميع المستويات. وسنواصل العمل بنشاط وحيوية".

وقال ميشوستين "الكثير من الناس بدأوا يدركون خطورة الموقف، لكن، لا يوجد داعي للهلع، فلدى روسيا تجارب ناجحة في التعامل مع الأوبئة داخل البلاد وفي العالم. سنتغلب على هذا التهديد".

في الوقت نفسه، أضاف ميشوستين أن الكثير يعتمد على الناس أنفسهم، على كيفية تعاملهم مع صحتهم بمسؤولية.

وتابع ميشوستين "هناك عدد كاف من الأسِرَة في المستشفيات، وما يكفي من أجهزة التنفس الاصطناعي، وسنزيد أعدادها إذا لزم الأمر. أنشأنا احتياطيا من الأدوية ووسائل الوقاية الشخصية. المؤسسات الطبية مستعدة لسيناريوهات مختلفة".

وأشار رئيس الوزراء الروسي إلى أنه "اعتبارا من الغد، سترفع جميع القيود المفروضة على توريد السلع الأساسية، بما في ذلك الجمارك، لمدة شهر واحد. نحن نعمل على إيجاد "ممر أخضر" للمستوردين والشبكات التجارية الكبيرة لاستيراد عدد من السلع، بما في ذلك الأدوية والمنتجات الطبية، بمعدل صفر من الرسوم الجمركية".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 210 آلاف، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 8 آلاف، فيما تعافى من المرض أكثر من 82 ألف شخص.