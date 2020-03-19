الشرطة العسكرية الروسية تتزود بنماذج جديدة من مركبات "تيغر" المدرعة

أفادت شركة الصناعة العسكرية الروسية، التي تقوم بتصنيع مركبات "تيغر" المدرعة، بأن نموذجين جديدين لهذه المركبات المدرعة قد اجتازا الاختبارات وتم اعتمادهما لتزويد الجيش الروسي بهما.

موسكو - سبوتنيك. وذكرت الشركة بـ"إنستغرام" اليوم الخميس : "بأمر من وزير الدفاع الروسي، وعلى أساس النتائج الإيجابية للاختبارات، تم اعتماد نموذجين جديدين للمركبة المدرعة من طراز "تيغر – إم" لتزويد القوات المسلحة الروسية".

وذكرت الشركة: "أن النوعين الجديدين من مركبات "تيغر" سيتم استخدامهما من قبل أفراد دوريات الطرق وأفراد نقط مراقبة المرور. ووفقا للشركة، فإن المركبات المدرعة تم تصنيعها خصيصا لتزويد الشرطة العسكرية للقوات المسلحة الروسية".

الجدير بالذكر أن الشرطة العسكرية الروسية تستخدم في سوريا مدرعات "تيغر" في عملياتها الأمنية.