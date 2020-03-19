بوتين حول فيروس "كورونا" في روسيا: يجب أن نكون مستعدين لأي تطور في الأحداث

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع عمدة مدينة سيفاستوبل (جمهورية القرم)، ميخائيل رازفوزاييف، إنه يجب الاستعداد لأي تطور محتمل فيما يتعلق بانتشار فيروس "كورونا".

وأبلغ رازفوزاييف بوتين عن الإجراءات المتخذة في المنطقة لمنع انتشار العدوى، مشيرا إلى أن 77 شخصا الآن تحت السيطرة في المنزل، وثمانية في مستشفى الأمراض المعدية، وذلك بحسب نص الاجتماع الذي نشر على موقع الكرملين الرسمي.

بدوره قال بوتين "يجب أن نكون مستعدين لأي تطور محتمل في الأحداث، ولذلك فأنتم تفعلون كل شيء بشكل صحيح".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 210 آلاف، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 8 آلاف، فيما تعافى من المرض أكثر من 82 ألف شخص.